ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси объявили первый смертный приговор в новом году

Слуцк, Пятница 15 января 2021 12:26
В Беларуси объявили первый смертный приговор в новом году
Фото: наручники (tut  by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси впервые в 2021 году вынесли смертный приговор. К смертной казни в Слуцке приговорили Виктора Скрундзика.

Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

Соответствующее решение Минский областной суд Слуцка вынес 15 января. Скрундзика и трех его сообщников признали виновными в убийстве двух пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины. Двое сообщников получили 22 и 18 лет колоний строгого режима, еще один - год испарительных работ с выплатой 10% заработной платы.

Скрундзик был впервые приговорен к смертной казни еще в прошлом году. Однако осенью Верховный суд отменил данное решение и вернул дело на новое рассмотрение.

При этом правозащитники отметили, что в Беларуси смертный приговор редко выносится, если коллегия Верховного суда отменяет предыдущий приговор.

Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщал, что в Беларуси смертную казнь могут отменить только через референдум.

Также РБК-Украина писало, что в Казахстане начали процесс отмены смертной казни. Протокол об отмене смертных приговоров Казахстан подписал еще в конце сентября 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Беларусьсмертная казнь

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь