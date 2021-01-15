У Білорусі оголосили перший смертний вирок у новому році

Фото: наручники (tut by)

У Білорусі вперше в 2021 році винесли смертний вирок. До смертної кари в Слуцьку засудили Віктора Скрундзика.

Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна".

Відповідне рішення Мінський обласний суд Слуцька виніс 15 січня. Скрундзика і трьох його спільників визнали винними у вбивстві двох пенсіонерів і спробі убивства 85-річної жінки. Двоє спільників отримали 22 і 18 років колоній суворого режиму, ще один - рік випарних робіт з виплатою 10% заробітної плати.

Скрундзик був уперше засуджений до смертної кари ще минулого року. Однак восени Верховний суд скасував це рішення та повернув справу на новий розгляд.

При цьому правозахисники зазначили, що в Білорусі смертний вирок рідко виноситься, якщо колегія Верховного суду скасовує попередній вирок.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявляв, що у Білорусі смертну кару можуть скасувати тільки через референдум.

Також РБК-Україна писало, що в Казахстані почали процес скасування смертної кари. Протокол про скасування смертних вироків Казахстан підписав ще в кінці вересня 2020 року.