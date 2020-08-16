Беларусь проведет военные учения возле границы с Литвой

Министерство обороны Беларуси объявило военные учения в Гродненской области возле границы с Литвой. В них примут участие зенитно-ракетные войска, танковые и механизированные батальоны.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси в Telegram.

Сообщается, что подразделения зенитных ракетных полков уже заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы.

"С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман"", - говорится в сообщении белорусского Минобороны.

Напомним, на сегодняшнем митинге в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность проведения новых выборов и заявил, что "натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот".

До этого Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно до стабилизации ситуации на юго-западе страны.