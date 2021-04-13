Беларусь обвинила Польшу в нарушении воздушного пространства

Власти Беларуси обвинили Польшу в нарушении нарушение границы в воздушном пространстве. В минобороны Беларуси вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси.

Об этом сообщает минобороны Беларуси в Telegram .

"12 апреля 2021 г. в 20.45 зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с инцидентом сегодня, 13 апреля, в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Республике Беларусь.

"Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - заявили в белорусском оборонном ведомстве.