Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

На границе с Беларусью в пределах Ровенской области вводятся дополнительные ограничения. Меры направлены на усиление контроля за соблюдением пограничного режима.

Об этом в Facebook сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы.

Сообщается, что ограничения будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года. Под запрет попадают:

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.

До этого сообщалось, что на границе с Беларусью застрелился украинский военный.