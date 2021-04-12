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Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

Новина українською → Ровно, Понедельник 12 апреля 2021 17:55
Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

На границе с Беларусью в пределах Ровенской области вводятся дополнительные ограничения. Меры направлены на усиление контроля за соблюдением пограничного режима.

Об этом в Facebook сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы.

Сообщается, что ограничения будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года. Под запрет попадают:

  • любые работы 22:00 до 06:00 в полосе от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельскохозяйственных работ);
  • движение по дорогам, которых нет в реестре автомобильных дорог и которые ведут к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00;
  • стоянка транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, если она не связана с техническими неисправностями и ожиданием пересечения границы;
  • полеты легкомоторных самолетов, квадрокоптеров и других БПЛА без предварительного уведомления;
  • подвоз на авто и в поездах людей без документов;
  • остановка поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.

До этого сообщалось, что на границе с Беларусью застрелился украинский военный.

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