Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного простору

Влада Білорусі звинуватила Польщу в порушенні порушення кордону в повітряному просторі. У міноборони Білорусі викликали аташе з питань оборони при посольстві Польщі в Білорусі.

Про це повідомляє міноборони Білорусі в Telegram .

"12 квітня 2021 р. о 20.45 зафіксований факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі з боку Республіки Польща невстановленим повітряним судном, яке в подальшому повернулося на польську територію", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у зв'язку з інцидентом сьогодні, 13 квітня, в білоруське оборонне відомство був викликаний аташе з питань оборони при посольстві Республіки Польща в Республіці Білорусь.

"Йому було заявлено про необхідність проведення розслідування за даним фактом та інформування білоруської сторони про його результати", - заявили в білоруському оборонному відомстві.