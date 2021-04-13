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Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного простору

Новость на русском → Білорусь, Вівторок 13 квітня 2021 16:29
Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного простору Фото: Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного простору (kremlin.ru)
Автор: Андрій Василюк

Влада Білорусі звинуватила Польщу в порушенні порушення кордону в повітряному просторі. У міноборони Білорусі викликали аташе з питань оборони при посольстві Польщі в Білорусі.

Про це повідомляє міноборони Білорусі в Telegram.

"12 квітня 2021 р. о 20.45 зафіксований факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі з боку Республіки Польща невстановленим повітряним судном, яке в подальшому повернулося на польську територію", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у зв'язку з інцидентом сьогодні, 13 квітня, в білоруське оборонне відомство був викликаний аташе з питань оборони при посольстві Республіки Польща в Республіці Білорусь.

"Йому було заявлено про необхідність проведення розслідування за даним фактом та інформування білоруської сторони про його результати", - заявили в білоруському оборонному відомстві.

Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області запровадили додаткові обмеження. Заходи спрямовані на посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму.

Обмеження будуть діяти з 12 квітня до 31 грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.

До цього повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю застрелився український військовий.

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