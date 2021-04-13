Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного простору
Влада Білорусі звинуватила Польщу в порушенні порушення кордону в повітряному просторі. У міноборони Білорусі викликали аташе з питань оборони при посольстві Польщі в Білорусі.
Про це повідомляє міноборони Білорусі в Telegram.
"12 квітня 2021 р. о 20.45 зафіксований факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі з боку Республіки Польща невстановленим повітряним судном, яке в подальшому повернулося на польську територію", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що у зв'язку з інцидентом сьогодні, 13 квітня, в білоруське оборонне відомство був викликаний аташе з питань оборони при посольстві Республіки Польща в Республіці Білорусь.
"Йому було заявлено про необхідність проведення розслідування за даним фактом та інформування білоруської сторони про його результати", - заявили в білоруському оборонному відомстві.
Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області запровадили додаткові обмеження. Заходи спрямовані на посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму.
Обмеження будуть діяти з 12 квітня до 31 грудня 2021 року.
Раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.
До цього повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю застрелився український військовий.