В Беларусь по нефтепроводу "Дружба" начала поступать чистая нефть

Иллюстративное фото (tsargrad.tv)

Беларусь 2 мая возобновила прием нефти по нефтепроводу "Дружба"

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" 2 мая поступила на границу Беларуси, начата ее прокачка на Мозырский НПЗ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".

По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая 2019 г. в 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Беларуси. Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча".

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в 14:28 транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 30 апреля в Будапеште состоялась расширенная встреча операторов нефтепровода "Дружба" и европейских получателей нефти с участием делегации ПАО "Укртранснафта", где обсудили возобновление поставки нефти из РФ в Беларусь и Украину по газопроводу "Дружба". Во время встречи операторы трубопровода "Дружба" согласовали порядок возобновления транзита нефти.

Добавим, 30 апреля Беларусь полностью остановила прием нефти из России по трубопроводу "Дружба" - пока нефтяники не выкачают всю загрязненную нефть.По оценкам белорусских нефтяников, к 10-11 мая трубопровод "Дружба" должен выйти на 60-65 процентов номинальной среднегодовой загрузки.