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В Білорусь по нафтопроводу "Дружба" почала надходити чиста нафта

Новини » Енергетика    02.05.2019 - 16:53
В Білорусь по нафтопроводу "Дружба" почала надходити чиста нафта
Ілюстративне фото (tsargrad.tv)

Білорусь 2 травня відновила прийом нафти по нафтопроводу "Дружба"

Кондиційна російська нафта по нафтопроводу "Дружба" 2 травня надійшла на кордон Білорусі, розпочато її прокачування на Мозирський НПЗ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу концерну "Белнефтехим".

За інформацією диспетчерської служби ВАТ "Гомельтранснафта Дружба", 2 травня 2019 р. о 12:40 нафту, відповідна стандарту, разом з розподільчим пристроєм надійшла на кордон Білорусі. Проведено витіснення забрудненої органічними хлоридами нафти з російського ділянки нафтопроводу "Дружба" в резервуари ЛВДС "Унеча".

Після проведення стандартних технологічних операцій та відбору проб із прибулої партії нафти в присутності представників ПАТ "Транснефть" і ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" в 14:28 транспортування нафти продовжилася в бік ЛВДС "Мозир".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 30 квітня у Будапешті відбулася розширена зустріч операторів нафтопроводу "Дружба" і європейських одержувачів нафти з участю делегації ПАТ "Укртранснафта", де обговорили відновлення постачання нафти з РФ в Білорусь і Україну по газопроводу "Дружба". Під час зустрічі оператори трубопроводу "Дружба" погодили порядок відновлення транзиту нафти.

Додамо, 30 квітня Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії по трубопроводу "Дружба" - поки нафтовики не викачають всю забруднену нафту.За оцінками білоруських нафтовиків, до 10-11 травня трубопровід "Дружба" повинен вийти на 60-65 відсотків номінальної середньорічного завантаження.

Оператори трубопроводу "Дружба" погодили порядок відновлення транзиту нафти Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії
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