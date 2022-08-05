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Білорусь на тиждень продовжила військові навчання на кордоні з Україною

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 16:04
Білорусь на тиждень продовжила військові навчання на кордоні з Україною Фото: Білорусь на тиждень продовжила військові навчання (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території - до 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Про продовження навчань свідчать графіки проведення навчань на полігонах. 7 серпня буде вихідним днем для всіх полігонів, 6 серпня - для деяких.

"Загальна кількість продовжень становила 15 тижнів", - йдеться в повідомленні моніторингової групи.

Там додають, що навчання проходять у 13 районах Білорусі, які межують з Україною.Білорусь на тиждень продовжила військові навчання на кордоні з Україною

Раніше ми повідомляли, військові навчання в Білорусі продовжено як мінімум до 6 серпня.

Нещодавно стало відомо, що білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022", яке пройде на території Росії.

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