Білорусь на тиждень продовжила військові навчання на кордоні з Україною

Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання на своїй території - до 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

Про продовження навчань свідчать графіки проведення навчань на полігонах. 7 серпня буде вихідним днем для всіх полігонів, 6 серпня - для деяких.

"Загальна кількість продовжень становила 15 тижнів", - йдеться в повідомленні моніторингової групи.

Там додають, що навчання проходять у 13 районах Білорусі, які межують з Україною.