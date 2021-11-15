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Беларусь назвала число беженцев на границе с Польшей

Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси подсчитали, сколько беженцев на границе с Польшей. Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Пограничного комитета Беларуси.

"В стихийный лагерь у белорусско-польской границы в районе пункта пропуска Брузги в минувшие выходные дни 13-14 ноября продолжали прибывать беженцы. Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в лагерь периодически подвозилась гуманитарная помощь - питание, теплые вещи, средства гигиены.

"Дети беженцев обеспечивались горячим питанием в теплой палатке. Однако же на предложение властей перевезти их в оздоровительные лагеря, расположенные в окрестностях, был получен отказ", - говорится в сообщении.

Напомним, Польша укрепляет охрану у белорусского КПП.

Ранее сообщалось, на границе с Польшей слышна стрельба.

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