RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білорусь назвала кількість біженців на кордоні з Польщею

Автор: Анастасія Рокитна

У Білорусі підрахували, скільки біженців на кордоні з Польщею. Вирішення кризової ситуації очікують близько 2100 іноземних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Прикордонного комітету Білорусі.

"У стихійний табір біля білорусько-польського кордону в районі пункту пропуску Брузги в минулі вихідні дні 13-14 листопада продовжували прибувати біженці. Вирішення кризової ситуації очікують близько 2100 іноземних громадян", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в табір періодично підвозилася гуманітарна допомога - харчування, теплі речі, засоби гігієни.

"Діти біженців забезпечувалися гарячим харчуванням у теплому наметі. Однак же на пропозицію влади перевезти їх в оздоровчі табори, розташовані в околицях, була отримана відмова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Польща зміцнює охорону біля білоруського КПП.

Раніше повідомлялося, на кордоні з Польщею чути стрілянину.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольша