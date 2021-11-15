Білорусь назвала кількість біженців на кордоні з Польщею

У Білорусі підрахували, скільки біженців на кордоні з Польщею. Вирішення кризової ситуації очікують близько 2100 іноземних громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Прикордонного комітету Білорусі.
"У стихійний табір біля білорусько-польського кордону в районі пункту пропуску Брузги в минулі вихідні дні 13-14 листопада продовжували прибувати біженці. Вирішення кризової ситуації очікують близько 2100 іноземних громадян", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в табір періодично підвозилася гуманітарна допомога - харчування, теплі речі, засоби гігієни.
"Діти біженців забезпечувалися гарячим харчуванням у теплому наметі. Однак же на пропозицію влади перевезти їх в оздоровчі табори, розташовані в околицях, була отримана відмова", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Польща зміцнює охорону біля білоруського КПП.
Раніше повідомлялося, на кордоні з Польщею чути стрілянину.