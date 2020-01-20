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Білорусь знайшла альтернативу нафти РФ

Новини » Політика     20.01.2020 - 22:11
Білорусь знайшла альтернативу нафти РФ
Фото: прапори Білорусі і Росії (tsargrad.tv)

Білорусь закупила норвезьку нафту

Білорусь закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти після недомовленостей про транзит російської нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що постачання нафти буде через порт в литовській Клайпеді на нафтопереробний завод "Нафтан" в двадцятих числах січня.

Поки невідомо чи буде можливість закупівлі Мінськом норвезької нафти на перспективу.

Раніше повідомлялося, що уряд Білорусі продовжує відпрацьовувати схему альтернативних поставок нафти, вивчаючи всі можливі варіанти. Відповідні комерційні пропозиції направлені в Україну, Польщу, країни Балтії, Казахстан і Азербайджан.

Нагадаємо, Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня 2020 року через припинення поставок російської нафти в країну. У прес-службі зазначили, що мова йде про тимчасове призупинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти на нафтопереробні заводи Білорусі.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ і Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ) Білорусі не домовилися про тарифи на транзит російської нафти.

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