В Беларусь начали массово летать военно-транспортные самолеты РФ: что известно
За последнюю неделю значительно увеличилось число рейсов в Беларусь военно-транспортных самолетов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что в период с 9 по 17 июля только на военный аэродром в Мачулищах было как минимум: 10 рейсов Ил-76, 2 рейса Ан-22, 3 рейса Ан-124.
При этом Ан-22 считается наибольшим в мире турбированным самолетом, как и Ан-124, который используют для перевозки крупногабаритного груза.
По информации издания, все самолеты что-то везли в Беларусь, однако груз остался в секрете.
Также на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Он пробыл в РБ пять дней и патрулировал воздушное пространство в сопровождении истребителей - трижды по 6 часов за это время.
Прилеты самолетов РФ в Беларусь за последнюю неделю (t.me/Hajun_BY)
Напомним, в приграничный с Украиной Ельск 15 июля прибыл эшелон техники с белорусскими военными. Целью этого называют "усиление госграницы".
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