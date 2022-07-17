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У Білорусь почали масово літати військово-транспортні літаки РФ: що відомо

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Неділя 17 липня 2022 22:17
У Білорусь почали масово літати військово-транспортні літаки РФ: що відомо Фото: у Білорусь почали масово літати військово-транспортні літаки РФ (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

За останній тиждень значно збільшилася кількість рейсів до Білорусі військово-транспортних літаків РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Відзначається, що в період з 9 по17 Липня тільки на військовий аеродром в Мачулищах було як мінімум: 10 рейсів Іл-76, 2 рейси Ан-22, 3 рейси Ан-124.

При цьому Ан-22 вважається найбільшим у світі турбованим літаком, як і Ан-124, який використовують для перевезення великогабаритного вантажу.

За інформацією видання, всі літаки щось везли в Білорусь, проте вантаж залишився в секреті.

Також на цьому тижні в Білорусь вперше з квітня прилетів літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Він пробув в РБ п'ять днів і патрулював повітряний простір у супроводі винищувачів - тричі по 6 годин за цей час.

У Білорусь почали масово літати військово-транспортні літаки РФ: що відомоПрильоти літаків РФ до Білорусі за останній тиждень (t.me/Hajun_BY)

Нагадаємо, у прикордонний з Україною Єльськ 15 липня прибув ешелон техніки з білоруськими військовими. Метою цього називають "посилення держкордону".

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