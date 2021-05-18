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Білорусь почала раптову перевірку боєготовності ракетних військ

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Білорусь, Вівторок 18 травня 2021 16:07
Білорусь почала раптову перевірку боєготовності ракетних військ Фото: Білорусь почала раптову перевірку ракетних військ (t.me/modmilby)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок раптової перевірки бойової готовності ракетних військ. В рамках перевірки буде задіяно близько 100 одиниць техніки та понад 500 військовослужбовців.

Про це йдеться у заяві білоруського Міноборони в Telegram-каналі.

До перевірки боєготовності, як розповіли в оборонному відомстві Білорусі, буде залучено військові частини та підрозділи комплексів тактичних ракет "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Полонез", "Смерч" та "Ураган".

"Після виконання підготовчих заходів військові частини та підрозділи вирушать на полігони для виконання навчально-бойових задач. Завершиться перевірка контрольними заняттями із завдання ракетних ударів", - заявили в Міноборони.

Фото: Білорусь почала раптову перевірку ракетних військ (t.me/modmilby)

Нагадаємо, нещодавно глава СБУ Іван Баканов заявляв, що у разі нового нападу Росії на Україну не потрібно забувати про Білорусь. Як пояснив очільник спецслужби, Білорусь є союзником Росії.

Додамо, у квітня Білорусь звинуватила європейські країни у нарощуванні військової присутності біля білоруського кордону. У Мінську поскаржилися, що країни Заходу проводять все більше військових навчань.

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