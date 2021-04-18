ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беларусь снова обвинила страны Запада в "наращивании войск" возле границы

Новина українською → Минск, Воскресенье 18 апреля 2021 15:49
Беларусь снова обвинила страны Запада в "наращивании войск" возле границы Фото: Беларусь вновь заявляет об угрозе с Запада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Совете безопасности Беларуси вновь заявили о "наращивания военного присутствия" иностранного контингента вблизи белорусской границы. С таким заявлением выступил заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Владимир Арчаков.

Об этом речь шла в эфире белорусского государственного канала "Беларусь 1".

"Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается", - сказал Арчаков.

Представитель Совбеза Беларуси добавил, что в прошлом году в Польше, Литве и Латвии провели более 70 военных учений, а с начала 2021 года в этих странах провели еще 30 учений. Это вызывает беспокойство у руководства Беларуси.

"То есть, если даже представить, что каждые конкретные учения длились хотя бы неделю, хотя, конечно, на самом деле дольше, то получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое мастерство", - заявил он.

Отметим, обвинения западных стран в наращивании военного присутствия или намерениях совершить агрессию против Беларуси стали привычным явлением в заявлениях официального Минска. Отношения между Беларусью и соседями обострились после последних выборов, которые не были признаны странам ЕС.

Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко обвинял НАТО в якобы наращивании военного присутствия у Беларуси. Однако в Североатлантическом альянсе эти обвинения отрицали.

А на этой неделе Беларусь обвинила Польшу в якобы нарушении воздушного пространства. Однако в польском Минобороны заявили, что в период, о котором говорит Минск, самолеты вблизи белорусской границы не летали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь Латвия Литва Польша военные
NEWS
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
Киев и 12 областей все еще отвечают "красной" зоне карантина
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса