Білорусь почала навчання територіальних військ біля українського кордону

У Білорусі стартували командно-штабні навчання з територіальними військами. Їх підготовка буде проходити в Гомельській області, яка межує з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі .

"З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання з територіальними військами Жлобинського району", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в південних областях Білорусі, звідки відбуваються запуски ракет по Україні, продовжили обмеження для польотів цивільних літаків з 8 липня по 7 жовтня.

Також нагадаємо, вчора протягом усієї ночі над Білоруссю літав російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 в парі з винищувачами. Пілоти обговорювали видимість цілей для ударів по Україні.

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