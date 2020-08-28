Беларусь начала тактические учения на границе с ЕС

В Беларуси на границе с Евросоюзом проводят тактическое учение со сводной группировкой войск. В пятницу, 28 августа, в Вооруженных силах продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

"На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - информирует ведомство.

В частности, в состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

"Разведывательные подразделения 11 омбр выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности. Подразделения 465 рбр и 336 реабр проводят занятия по предметам боевой подготовки, частью сил несут боевое дежурство по плановым целям", - отметили в Минобороны республики.

Кроме того, выполняются полеты самолетов ЯК-130 116 ШАБ по охране государственной границы в воздушном пространстве.

"Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществят мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки", - сказано в сообщении.

Напомним, 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил; ее проводят якобы из-за напряженности на западной границе страны.

Как писало РБК-Украина, Беларусь проведет военные учения на границе с Литвой; военные учения были анонсированы после начала акций протеста в стране.