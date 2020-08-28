Білорусь почала тактичні навчання на кордоні з ЄС

У Білорусі на кордоні з Євросоюзом проводять тактичне навчання зі зведеним угрупованням військ. У п'ятницю, 28 серпня, у Збройних силах триває виконання планових заходів бойової підготовки на полігонах і окремих ділянках місцевості.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Білорусі.

"На Гродненському тактичному напрямі під керівництвом командувача військами Західного оперативного командування проводиться комплексне тактичне навчання зі зведеним угрупованням військ", - інформує відомство.

Зокрема, до складу зведеного угруповання включені механізовані, танкові, парашутно-десантні, артилерійські, інженерні підрозділи, а також розрахунки безпілотних авіаційних комплексів і радіоелектронної боротьби.

"Розвідувальні підрозділи 11 омбр виконують поставлені завдання щодо ведення розвідки на зазначених ділянках місцевості. Підрозділи 465 рбр і 336 реабр проводять заняття з предметів бойової підготовки, частиною сил несуть бойове чергування по плановим цілям", - відзначили в Міноборони республіки.

Крім того, виконуються польоти літаків ЯК-130 116 ШАБ з охорони державного кордону в повітряному просторі.

"Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів за викликом і по планах командирів бригад здійснять моніторинг місцевості в зазначених районах. Підрозділи радіоелектронної боротьби виконують поставлені завдання щодо ведення розвідки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня за розпорядженням міністра оборони Білорусі розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил; її проводять нібито через напруженість на західному кордоні країни.

Як писало РБК-Україна, Білорусь проведе військові навчання на кордоні з Литвою; військові навчання були анонсовані після початку акцій протесту в країні.