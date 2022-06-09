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Беларусь начала формировать "народное ополчение", - Генштаб

Фото: белорусские военные (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Беларусь активизировала процесс формирования так называемого "народного ополчения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В военных комиссариатах проводятся сборы с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что белорусские военные продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях на ротационной основе.

Местному населению запрещено посещать леса, чтобы недопустить разоблачение позиций и мест размещения военной техники.

Напомним, Александр Лукашенко приказал выделить по 50 человек со всех сельсоветов для "народного ополчения". Все они должны уметь владеть оружием.

Кроме того, в Беларуси проводят массовые тренировки с целью перехода с мирного времени на военное.

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Беларусь