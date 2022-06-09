Беларусь начала формировать "народное ополчение", - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Кроме этого, сообщается, что белорусские военные продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях на ротационной основе.

"В военных комиссариатах проводятся сборы с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений", - отмечается в сообщении.

Напомним, Александр Лукашенко приказал выделить по 50 человек со всех сельсоветов для "народного ополчения". Все они должны уметь владеть оружием.

Кроме того, в Беларуси проводят массовые тренировки с целью перехода с мирного времени на военное.