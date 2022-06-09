Білорусь почала формувати "народне ополчення", - Генштаб

Білорусь активізувала процес формування так званого "народного ополчення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів", - зазначається у повідомленні.
Окрім цього, повідомляється, що білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях на ротаційній основі.
Місцевому населенню заборонено відвідувати ліси, аби недопустити викриття позицій та місць розміщення військової техніки.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко наказав виділити по 50 людей з усіх сільрад для "народного ополчення". Усі вони повинні вміти володіти зброєю.
Окрім того, у Білорусі проводять масові тренування з метою переходу з мирного часу на воєнний.