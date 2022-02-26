Беларусь могут отключить от системы SWIFT

"Министры иностранных дел стран ЕС встретятся завтра в режиме видеоконференции, чтобы достичь политического соглашения по санкциям SWIFT. Также есть предложение отключить Беларусь от SWIFT", - написал он.

Напомним, как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, уже началась техническая подготовка к отключению России от SWIFT.

Добавим, Германия поддержала отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Таким образом, все страны ЕС поддержали данный шаг против РФ.

Подробнее о том, что такое SWIFT и как его отключение повлияет на РФ - в материале РБК-Украина.