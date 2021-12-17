Почти 100 мигрантов ночью атаковали границу Польши
В четверг, 16 декабря, 93 мигранта со стороны Беларуси пытались прорвать границу Польши. Одна из групп нелегалов атаковала польских пограничников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter.
На охраняемом участке границы Дубиче-Церкевне 11 мигрантов силой пытались прорвать границу Польши. Они бросали петарды в силовиков.
Также еще группа из 9 человек в районе Бобровника пыталась перебраться на территорию ЕС.
Польские офицеры пресекли все попытки нелегального пересечения границы страны.
Wczoraj tj.16.12 granicępróbowało przekroczyć 93 osoby.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 17, 2021
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi.
Na odcinku #PSGBobrowniki grupa 9 os. próbowała przeprawić się na stronę pontonem. pic.twitter.com/wCT5EP3jT0
Напомним, полиция Польши задержала украинца, который перевозил нелегалов. У мужчины в авто обнаружили шестерых граждан Ирака и одного гражданина Египта.