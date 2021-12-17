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Почти 100 мигрантов ночью атаковали границу Польши

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Польша, Пятница 17 декабря 2021 10:26
Почти 100 мигрантов ночью атаковали границу Польши Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В четверг, 16 декабря, 93 мигранта со стороны Беларуси пытались прорвать границу Польши. Одна из групп нелегалов атаковала польских пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польши в Twitter.

На охраняемом участке границы Дубиче-Церкевне 11 мигрантов силой пытались прорвать границу Польши. Они бросали петарды в силовиков.

Также еще группа из 9 человек в районе Бобровника пыталась перебраться на территорию ЕС.

Польские офицеры пресекли все попытки нелегального пересечения границы страны.

Напомним, полиция Польши задержала украинца, который перевозил нелегалов. У мужчины в авто обнаружили шестерых граждан Ирака и одного гражданина Египта.

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