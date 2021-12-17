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Білорусь нібито "прихистила" польського солдата. Польща заперечує інформацію

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Білорусь, П'ятниця 17 грудня 2021 16:58
Білорусь нібито "прихистила" польського солдата. Польща заперечує інформацію Фото: Білорусь заявляє, що до них у країну втік солдат із Польщі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Білорусі поширюють інформацію про солдата, що втік з Польщі, він ніс службу на кордоні країн. Зазначають, що польський військовий нібито дезертував і попросив у Білорусі політичний притулок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Прикордонного комітету Білорусі в Telegram.

Солдат пропав увечері 16 грудня. Військовослужбовець залишив свою зброю в розташуванні частини та втік. За словами товаришів по службі, до закінчення служби йому залишалося декілька днів.

Прикордонна служба Білорусі заявила, що військовослужбовця на ім'я Еміль Чечко 1996 року народження було затримано.

"У зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи і практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в Республіці Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Як пише польське агентство РАР, оперативне командування ЗС Польщі не підтверджує інформацію про втечу військового до Білорусі. Там визнали, що військовий зник безвісти під час виконання службових обов'язків. Його пошуки продовжуються.

Прес-служба дивізії, де служив солдат, підтвердила, що він залишив свій пост, а на кордоні розпочато пошукову операцію. При цьому там також не підтвердили інформацію про втечу до Білорусі.

Глава Міноборони Польщі написав у Twitter, що у зниклого солдата були проблеми із законом.

"У зниклого вчора військовослужбовця були серйозні проблеми із законом, і він звільнився з армії. Його в жодному разі не можна було відправляти на прикордонну службу. Я вимагав уточнити, хто за це несе відповідальність", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у четвер, 16 грудня, 93 мігранти з боку Білорусі намагалися прорвати кордон Польщі. Одна із груп нелегалів атакувала польських прикордонників.

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