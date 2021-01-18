Беларусь инициировала международный розыск оппозиционера Латушко

Генеральная прокуратура Беларуси инициировала международный розыск члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко. Беларусь передала в Интерпол необходимые документы.

Об этом сообщила пресс-служба белорусской Генпрокуратуры в Telegram-канале.

Белорусский режим обвиняет бывшего министра культуры Латушко в якобы заговоре с целью захвата власти в стране, создании экстремистского формирования и призыва к действиям, нацеленных на нанесение ущерба национальным интересам.

"В отношении Латушко в рамках уголовного дела, расследуемого главным следственным управлением Следственного комитета, с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.

Отметим, после начала задержания оппозиционеров в Беларуси Латушко был вынужден выехать за пределы страны.

Напомним, в конце декабря белорусский режим возбудил уголовное дело против оппозиционерки Светланы Тихановской и членов координационного совета. Тогда же было возбуждено дело в отношении оппозиционера Латушко.

Добавим, по данным правозащитников, по состоянию на декабрь в Беларуси более 157 человек были признаны политическими узниками. Среди них врач Артем Сорокин, которого обвинили в разглашении информации о состоянии убитого протестующего.