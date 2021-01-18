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Білорусь ініціювала міжнародний розшук опозиціонера Латушка

Автор: Дмитро Левицький

Генеральна прокуратура Білорусі ініціювала міжнародний розшук члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка. Білорусь передала в Інтерпол необхідні документи.

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Про це повідомила прес-служба білоруської Генпрокуратури в Telegram-каналі.

Білоруський режим звинувачує колишнього міністра культури Латушка у нібито змові з метою захоплення влади в країні, створенні екстремістського формування та заклику до дій, націлених на завдання шкоди національним інтересам.

"Відносно Латушка в рамках кримінальної справи, розслідуваної головним слідчим управлінням Слідчого комітету, з санкції прокурора обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - додали в прокуратурі.

Зазначимо, після початку затримання опозиціонерів в Білорусі Латушко був змушений виїхати за межі країни.

Нагадаємо, наприкінці грудня білоруський режим порушив кримінальну справу проти опозиціонерки Світлани Тіхановської та членів координаційної ради. Тоді ж була порушена справа щодо опозиціонера Латушка.

Додамо, за даними правозахисників, станом на грудень в Білорусі понад 157 людей було визнано політичними в'язнями. Серед них лікар Артем Сорокін, якого звинуватили в розголошенні інформації про стан вбитого протестувальника.

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