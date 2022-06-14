UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц, - мониторинговая группа

Фото: Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц (DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

В граничащей с Украиной Гомельской области (Беларусь) был замечен эшелон гаубиц. Среди них новые САУ "Акация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларуски Гаюн".

"Гомель, на станции Гомель - стоял эшелон с гаубицами. Вчера он не ехал в направлении Брянска, а просто менял стрелки. Среди эшелона замечены все новые с тканью на конце дула. Также 2 цельнометаллических вагона. 14: 30 Гомель, район Новобелицы в сторону Жабровки двигались эти же САУ", - говорится в сообщении.

Фото: Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц (t.me/Hajun_BY)

Напомним, недавно стало известно, что Беларусь начала транспортировать поездом гаубицы без опознавательных знаков. Поезд с техникой двигался в сторону станции Новобелицкая.

Также сообщалось, что Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы рядом с границей с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна в Украине