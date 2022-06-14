Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць, - моніторингова група

"Гомель, на станції Гомель - стояв ешелон із гаубицями. Вчора він не їхав у напрямку Брянська, а просто міняв стрілки. Серед ешелону помічено всі нові з тканиною на кінці дула. Також 2 суцільнометалевих вагона. 14:30 Гомель, район Новобіліці у бік Зябрівки рухалися ці ж САУ", - йдеться в повідомленні.

Фото: Білорусь біля кордону з Україною розмістила ешелон нових гаубиць (t.me/Hajun_BY)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Білорусь почала транспортувати потягом гаубиці без розпізнавальних знаків. Потяг з технікою рухався в сторону станції Новобелицька.

Також повідомлялося, що Білорусь розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби поруч з кордоном з Україною.

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