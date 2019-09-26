Білорусь готова взяти під контроль кордон з Росією на Донбасі

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Також Лукашенко заявив про готовність ввести миротворців на Донбас

Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю українським журналістам.

Лукашенко заявив про готовність ввести миротворців і контролі ділянки україно-російського кордону за умови згоди сторін.

"Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, яка зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоч для мене це велика проблема вплутуватися в цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, як хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін", - сказав Лукашенко.

За словами глави республіки, Мінськ продовжить робити все можливе для врегулювання конфлікту на сході України.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що країна готова взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу. За його словами, Білорусь зацікавлена в мирі і стабільності на території України.

Він також зазначив, що Білорусь продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні. Зокрема, забезпечувати роботу тристоронньої контактної групи в Мінську, надавати гуманітарну допомогу, брати участь у відновленні інфраструктури Донбасу.

РБК-Україна повідомляло, що в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія і Білорусь збираються об'єднатися в конфедеративну державу вже у 2022 році. Незабаром у Білорусі цю ідею спростували, заявивши, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії.