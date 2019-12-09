Начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев заявил, что страна готова к совместным военным учениям с НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Наша Нива".

Отметим, на прошлой неделе Беларусь посетил начальник Генштаба ВС Италии Энзо Веччиарелли. Это был первый визит иностранного военачальника такого ранга. Его встречал белорусский коллега.

Отвечая на вопрос, почему Беларусь декларирует в Конституции стремление к нейтралитету, но при этом проводит учения только с Россией, Белоконев ответил:

"Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но при том условии, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник - это Россия".

Он также заявил, что одной из главных тем переговоров с военачальником из Италии было развитие миротворческой деятельности в Ливане.

"У нас одна из задач - развитие деятельности в рамках миротворческих сил ООН, в том числе в Ливане. На сегодня мы выполняем там конкретные задачи: белорусы есть в структурах обеспечения и в медицинском персонале. Два наших оперативных офицера тоже там. И мы обсуждали с господином Веччиарелли технические вопросы, которые необходимо внести в документы, чтобы и наш воинский контингент смог поехать в составе итальянских сил в Ливане и выполнять совместные задачи с сербами, итальянцами и поляками", - сказал Белоконев.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет с российским лидером Владимиром Путиным договор об интеграции и создании Союзного государства. Отмечалось, что быстрее всего соглашение будет подписано на условиях Москвы, что является поглощением Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что в Минске проходят протесты против интеграции с Россией. Люди держат в руках бело-красно-белые флаги и скандируют лозунги "Да здравствует Беларусь" и "Независимость".