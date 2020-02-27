Білорусь готова до інтеграції з Росією, але без примусу, - Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Олександр Лукашенко заявив, що представники Росії та Білорусі не говорили про те, що хтось повинен втратити суверенітет і незалежність

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова до реальної інтеграції з Росією, але без примусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

За його словами, Білорусь завжди була прихильна до реальної інтеграції без спонукання.

"Ми залишаємося, як завжди, прихильні реальної інтеграції без спонукання до інтеграції. І дивно, що почалося це з примушування до інтеграції Білорусі... Тому однозначно ми, як ініціатори, ще з Борисом Миколайовичем Єльциним завжди ініціювали реальну інтеграцію наших держав - Росії та Білорусі, економік, життя людей і так далі. Зберігаючи суверенітет і незалежність", - заявив білоруський президент.

При цьому він зазначив, що представники Російської Федерації та Білорусі не говорили про те, що хтось повинен втратити суверенітет і незалежність.

"Ми тоді взагалі не говорили про те, що хтось повинен втратити суверенітет і незалежність. При всіх складнощах в ті часи ми знаходили розв'язки складних питань. Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина і метушня. І, як я вже сказав, спонукання до інтеграції", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, останнім часом відносини між Білоруссю і Російською Федерацією різко погіршилися на тлі невдалих переговорів про створення союзної держави. Олександр Лукашенко заявив про неможливість приєднання Білорусі до Росії.

Раніше президент заявляв, що питання об'єднання Білорусі і Росії повинні вирішувати народи двох країн. При цьому він зазначив, що не боїться виборів загального президента Білорусі і РФ.

Додамо, що 29 грудня минулого року в Мінську пройшла п'ята за останній місяць акція проти поглиблення інтеграції Білорусі та Російської Федерації. Під час протесту демонстранти тримали портрети ув'язнених опозиціонерів.