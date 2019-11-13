Беларусь готова к интеграции с РФ только при учете своих интересов

Беларусь подпишет дорожные карты по интеграции с Россией только при учете своих интересов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщает "Белта".

Как отметил Румас, дорожные карты с Российской Федерацией по нефти и газу еще не согласованы, но развязки найти можно.

"Мы подпишем дорожные карты только в том случае, если интересы Беларуси будут учтены", - сказал Румас.

Глава правительства напомнил, что всего готовится 31 дорожная карта. По его словам, около половины карт фактически согласованы и готовы к подписанию в пакете документов.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. В частности, планируется разработка программы экономической интеграции, в рамках которой будут созданы единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также предполагается унификация учета собственности.

Добавим, министр иностранных дел Белоруси Владимир Макей заявил, что перед началом углубленной интеграции России и Белоруси в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем