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Беларусь на этой неделе проведет учения территориальных войск

Фото: Беларусь проведет 27 августа военные учения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Беларусь проведет учение территориальных войск Минска. Они запланированы на 27 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТа.

Отмечается, что сегодня на Осиповичском полигоне войска территориальной обороны Минска провели учебные стрельбы из противотанковых пушек МТ-1. При этом уже на 27 августа в Беларуси запланированы командно-штабные учения военнообязанных.

"Во время учения будет отработан ряд вопросов по усилению охраны важных объектов в столице", - заявил начальник управления территориальной обороны Беларуси Андрей Матиевич.

Стоит отметить, что в Беларуси территориальные войска начали формировать еще с 2011 года, но процесс полностью не завершили. Минобороны Беларуси начало проверку территориальных подразделений после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Беларусь не пойдет в наступление.

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БеларусьВоенные учения