Білорусь цього тижня проведе навчання територіальних військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТа .

Зазначається, що сьогодні на Осиповицькому полігоні війська територіальної оборони Мінська провели навчальні стрільби з протитанкових гармат МТ-1. При цьому вже на 27 серпня в Білорусі заплановані командно-штабні навчання військовозобов'язаних.

"Під час навчання буде відпрацьовано низку питань щодо посилення охорони важливих об'єктів у столиці", - заявив начальник управління територіальної оборони Білорусі Андрій Матієвич.

Варто зазначити, що в Білорусі територіальні війська почали формувати ще з 2011 року, але процес повністю не завершили. Міноборони Білорусі почало перевірку територіальних підрозділів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.