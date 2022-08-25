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Білорусь цього тижня проведе навчання територіальних військ

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Мінськ, Четвер 25 серпня 2022 16:38
Білорусь цього тижня проведе навчання територіальних військ Фото: Білорусь проведе 27 серпня військові навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь проведе навчання територіальних військ Мінська. Вони заплановані на 27 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТа.

Зазначається, що сьогодні на Осиповицькому полігоні війська територіальної оборони Мінська провели навчальні стрільби з протитанкових гармат МТ-1. При цьому вже на 27 серпня в Білорусі заплановані командно-штабні навчання військовозобов'язаних.

"Під час навчання буде відпрацьовано низку питань щодо посилення охорони важливих об'єктів у столиці", - заявив начальник управління територіальної оборони Білорусі Андрій Матієвич.

Варто зазначити, що в Білорусі територіальні війська почали формувати ще з 2011 року, але процес повністю не завершили. Міноборони Білорусі почало перевірку територіальних підрозділів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що Білорусь не піде в наступ.

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Білорусь Військові навчання
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