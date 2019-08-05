ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білорусь і ЄС восени можуть підписати угоду про спрощення візового режиму

Новини » Політика    05.08.2019 - 15:49
Білорусь і ЄС восени можуть підписати угоду про спрощення візового режиму
Ілюстративне фото (sb.by.jpg)

Точна дата угоди поки ще невідома

Білорусь і Європейський Союз можуть підписати угоду про спрощення візового режиму вже восени. Про це розповіла глава представництва ЄС в Білорусі Андреа Вікторін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелаПАН

Зазначається, що Білорусь і ЄС підпише угоду восени, але точна дата ще не визначена.

"Тут важливо сказати, що ми завершили всі переговори щодо тексту угоди (про спрощення візового режиму, - ред.) у червні. Зараз документ проходить внутрішньодержавні процедури узгодження у Білорусі і в ЄС", - сказала вона.

За її словами, у зв'язку з підписанням угоди до Мінська може приїхати глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

"Така можливість розглядається, обговорюються дати, які необхідно узгодити. Але у неї є прагнення відвідати Білорусь", - зауважила дипломат.

Додамо, згідно з новою візовою політикою ЄС, яка почне діяти восени, шенгенська віза для білорусів подорожчає з нинішніх 60 до 80 євро. Втім, цього не станеться, якщо сторони домовляться про спрощення візового режиму та реадмісію.

Нагадаємо, у кінці травня Україна і Мексика почали підготовку до введення безвізового режиму між країнами.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини. Зокрема, був схвалений проект розпорядження про підписання протоколу між урядом України та урядом Аргентини про внесення змін до угоди про скасування віз.

У Білорусі назвали можливу дату виборів У Британії просять ЄС переглянути умови Brexit
Новини України ЕвросоюзБілорусьБезвізовий режим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся