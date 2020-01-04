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Беларусь договорилась о возобновлении поставок российской нефти

Новости » В мире     04.01.2020 - 15:37
Беларусь договорилась о возобновлении поставок российской нефти
Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

Стороны оформляют документы на поставку первой партии нефти по цене, без премии поставщикам

Беларусь договорилась о возобновлении поставки нефти из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает пресс-служба "Белнефтехим".

Сообщается, что Беларусь продолжает работу по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации. При этом по состоянию на 4 января оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене, исключающей премию поставщикам.

"Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", - говорится в заявлении "Белнефтехим".

Напомним, с 1 января Российская Федерация прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Москва и Минск не могли договориться по поводу цены на нефть.

Также сообщалось, что Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов из-за прекращения поставок российской нефти в страну. При этом в "Белнефтехим" отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав в качестве причины прекращение поставок российской нефти, нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

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