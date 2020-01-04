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Білорусь домовилася про відновлення постачань російської нафти

Новини » В світі     04.01.2020 - 15:37
Білорусь домовилася про відновлення постачань російської нафти
Фото: нафтопровід (twitter.com/NaftogazUkraine)

Сторони оформляють документи на поставку першої партії нафти за ціною, без премії постачальникам

Білорусь домовилася про поновлення поставки нафти з Росії на білоруські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє прес-служба "Белнефтехим".

Повідомляється, що Білорусь продовжує роботу з укладення контрактів на постачання вуглеводневої сировини з Російської Федерації. При цьому станом на 4 січня оформляються документи з російською компанією на прокачування першої партії нафти, закупленої за ціною, що виключає премію постачальникам.

"Об'єм сировини, очікуваного до постачання в найближчий час, а також накопичені ресурси дозволять забезпечити безупинну роботу вітчизняних нафтопереробних заводів у січні 2020 року", - йдеться в заяві "Белнефтехим".

Нагадаємо, з 1 січня Російська Федерація припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Москва і Мінськ не могли домовитися щодо ціни на нафту.

Також повідомлялося, що Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з-за припинення поставок російської нафти в країну. При цьому в "Белнефтехим" зазначили, що мова йде про тимчасове призупинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти, нафтопереробні заводи Білорусі.

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