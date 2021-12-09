Беларусь действует против Запада при поддержке России, - представитель спецслужб Польши

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Польша имеет дело с деятельностью Беларуси, которая связана с долгосрочной политикой России. А РФ, в свою очередь, действует против Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

"Мы однозначно отождествляем эту операцию, которую проводит Беларусь против Польши, с политикой России в отношении нашего региона", - отметил Жарин про миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Он также подчеркнул, что есть доказательства того, что белорусские пограничники проводят тренинги для мигрантов, как пересечь белорусскую границу. По его словам, российские и белорусские службы все больше контролируют то, что происходит на границе Беларуси.

"Это российское присутствие никого не должно удивлять, поскольку оно является результатом ряда соглашений между Россией и Белорусью в прошлом году", - заявил Жарин.