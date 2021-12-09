RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білорусь діє проти Заходу за підтримки Росії, - представник спецслужб Польщі

Автор: Іванна Шовкун

Прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін заявив, що Польща має справу з діяльністю Білорусі, яка пов'язана з довгостроковою політикою Росії. А РФ, у свою чергу, діє проти Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"Ми однозначно ототожнюємо цю операцію, яку проводить Білорусь проти Польщі, з політикою Росії щодо нашого регіону", - зазначив Жарін про міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.

Він також наголосив, що є докази того, що білоруські прикордонники проводять тренінги для мігрантів, як перетнути білоруський кордон. За його словами, російські та білоруські служби дедалі більше контролюють те, що відбувається на кордоні Білорусі.

"Ця російська присутність нікого не повинна дивувати, оскільки вона є результатом низки угод між Росією та Білоруссю минулого року", - заявив Жарін.

Нагадаємо, у середу, 8 грудня, прикордонні служби Польщі зафіксували 80 спроб незаконного перетину кордону. Також було затримано 23 особи.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольша