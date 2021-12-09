В Польше за сутки зафиксировали 80 попыток прорыва границы, 23 человека задержали
В среду, 8 декабря, пограничніе службы Польши зафиксировали 80 попыток незаконного пересечения границы. Также были задержаны 23 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост погранслужбы Польши в Twitter.
На участках, охраняемых постами в Дубиче-Церкевне и Черемше, большие группы нелегалов силой форсировали границу.
За сутки пограничниками были вынесены постановления о выезде с территории Республики Польша для 23 человек.
Wczoraj tj.08.12 na granicyodnotowano 80 prób jej nielegalnego przekroczenia.Wobec 23 osób #funkcjonariuszeSG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 9, 2021
Na odcinkach ochranianych przez placówki w Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze duże grupy siłowo forsowały granicę. pic.twitter.com/Gs7eGpphFL
Напомним, пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на сегодняшний день режим Лукашенко отправил в Ирак и Сирию около 3 тысяч мигрантов. Однако еще около 7 тысяч иностранцев остаются в Беларуси.