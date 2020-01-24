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Білорусь не може бути частиною Росії, - Лукашенко

Новини » В світі     24.01.2020 - 13:37
Білорусь не може бути частиною Росії, - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко не хоче бути останнім президентом Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про неможливість приєднання до Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За словами Лукашенка, про це він чітко заявив президенту Росії Володимиру Путіну під час переговорів кілька років тому.

"У нас є своя країна. Ми суверенними і незалежними. Ми своїми мізками і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною якої-небудь країни. Я не можу вас зрадити і розчинити Білорусь, нехай навіть у нашої братньої Росії", - сказав президент Білорусі.

Також Лукашенко заявив, що не хоче бути останнім президентом Білорусі.

"Почесно бути першим, але останнім бути не хочу. Я хочу, щоб наші діти жили на цьому клаптику землі у мирі, злагоді", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що питання об'єднання Білорусі та Російської Федерації (РФ) повинні вирішувати народи двох країн. При цьому він зазначив, що не боїться виборів загального президента Білорусі і РФ.

Також РБК-Україна писало, що 29 грудня в Мінську пройшла п'ята за останній місяць акція проти поглиблення інтеграції Білорусі та Російської Федерації. Під час протесту демонстранти тримали портрети ув'язнених опозиціонерів.

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