Беларусь может атаковать Украину сегодня вечером, - Центр стратегических коммуникаций

"Не исключено, что они могли отдать такие распоряжения: Путин - совершить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе ГКУ со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко - готовить вторжение ВС РБ в Украину", - пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что другие профильные органы, а именно разведка, Минобороны и генштаб пока не подтвердили информацию и не заявляли подобного.