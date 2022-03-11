Білорусь може атакувати Україну сьогодні ввечері, - Центр стратегічних комунікацій

"Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін - здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну", - пише пресслужба.

Варто додати, що інші профільні органи, а саме розвідка, Міноборони й генштаб поки що не підтвердили інформацію та не заявляли подібного.