Білорусь може атакувати Україну сьогодні ввечері, - Центр стратегічних комунікацій

Білорусь може атакувати Україну сьогодні ввечері о 21:00. Це може статися після умисної провокації після розпорядження президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін - здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну", - пише пресслужба.
Варто додати, що інші профільні органи, а саме розвідка, Міноборони й генштаб поки що не підтвердили інформацію та не заявляли подібного.
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