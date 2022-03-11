Білорусь може атакувати Україну сьогодні ввечері, - Центр стратегічних комунікацій

Білорусь може атакувати Україну сьогодні ввечері о 21:00 . Це може статися після умисної провокації після розпорядження президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін - здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну", - пише пресслужба.

Варто додати, що інші профільні органи, а саме розвідка, Міноборони й генштаб поки що не підтвердили інформацію та не заявляли подібного.