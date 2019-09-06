"Суд" Крыма обязал принудительно доставить Бекирова на заседание

Подконтрольный России Центральный районный суд города Симферополя обязал доставить украинского политзаключенного Эдема Бекирова приводом на судебное заседание, которое состоится 13 сентября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" в Facebook.

По словам адвоката Алексея Ладина, сегодня было отложено судебное заседание в связи с неявкой Бекирова.

"Сегодня, 6 сентября 2019 года в центральном районном суде города Симферополя, было отложено судебное заседание по уголовному делу Эдема Бекирова, в связи с его неявкой.Судья Деменок вынес постановление об принудительном приводе подсудимого", - заявил адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 13 сентября.

Как известно, 12 декабря 2018 на въезде в Крым ФСБ задержала Эдема Бекирова. Он ехал на полуостров проведать свою 78-летнюю мать. 57-летнего Бекирова обвинили в "хранении и передаче взрывчатых веществ и патронов".

Ранее РБК-Украина сообщало, что 22 июля адвокат Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО.

Кроме того, 27 августа суд Симферополя изменил меру пресечения в отношении украинского политзаключенного Эдема Бекирова с содержания в СИЗО на обязательство о явке в суд.