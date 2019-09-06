"Суд" Криму зобов'язав примусово доставити на засідання Бекірова

Підконтрольний Росії Центральний районний суд міста Сімферополя зобов'язав доставити українського політв'язня Едему Бекірова приводом на судове засідання, яке відбудеться 13 вересня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" Facebook.

За словами адвоката Олексія Ладина, сьогодні було відкладено судове засідання у зв'язку з неявкою Бекірова.

"Сьогодні, 6 вересня 2019 року в центральному районному суді міста Сімферополя, було відкладено судове засідання по кримінальній справі Едему Бекірова, у зв'язку з його неявкою.Суддя Деменок виніс постанову про примусовий привід підсудного", - заявив адвокат.

Наступне судове засідання призначене на 13 вересня.

Як відомо, 12 грудня 2018 на в'їзді в Крим ФСБ затримала Едему Бекірова. Він їхав на півострів провідати свою 78-річну матір. 57-річного Бекірова звинуватили у "зберіганні і передачі вибухових речовин та патронів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 липня адвокат Олексій Ладен повідомив про черговому погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едему Бекірова, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО.

Крім того, 27 серпня суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо українського політв'язня Едему Бекірова з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд.