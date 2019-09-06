ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Суд" Криму зобов'язав примусово доставити на засідання Бекірова

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 16:40
"Суд" Криму зобов'язав примусово доставити на засідання Бекірова
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Судове засідання, яке було призначено на 6 вересня, відклали у зв'язку з неявкою Бекірова

Підконтрольний Росії Центральний районний суд міста Сімферополя зобов'язав доставити українського політв'язня Едему Бекірова приводом на судове засідання, яке відбудеться 13 вересня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" Facebook.

За словами адвоката Олексія Ладина, сьогодні було відкладено судове засідання у зв'язку з неявкою Бекірова.

"Сьогодні, 6 вересня 2019 року в центральному районному суді міста Сімферополя, було відкладено судове засідання по кримінальній справі Едему Бекірова, у зв'язку з його неявкою.Суддя Деменок виніс постанову про примусовий привід підсудного", - заявив адвокат.

Наступне судове засідання призначене на 13 вересня.

Як відомо, 12 грудня 2018 на в'їзді в Крим ФСБ затримала Едему Бекірова. Він їхав на півострів провідати свою 78-річну матір. 57-річного Бекірова звинуватили у "зберіганні і передачі вибухових речовин та патронів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 липня адвокат Олексій Ладен повідомив про черговому погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едему Бекірова, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО.

Крім того, 27 серпня суд Сімферополя змінив запобіжний захід щодо українського політв'язня Едему Бекірова з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд.

У Росії засудили активіста, який підтримував українських полонених В ЄСПЛ відбудеться засідання у справі про порушення прав людини в Криму
Новини України КримЕдем БекіровСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся