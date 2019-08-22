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Бекірова повернули до СІЗО, - Денісова

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 17:37
Бекірова повернули до СІЗО, - Денісова
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

При цьому 27 серпня його мають госпіталізувати на тижневе стаціонарне обстеження

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що політв'язня Едема Бекірова повернули до Сімферопольського слідчого ізолятора. Про це вона написала у своєму Facebook.

Відповідні дані омбудсмену повідомив адвокат Бекірова.

Бекірова повернули до СІЗО, - Денісова

"Сьогодні адвокат пана Бекірова повідомив, що після медичного обстеження в лікарні ім. Семашка його підзахисного було повернуто в Сімферопольський СІЗО. Втім, адвокат підтвердив, що госпіталізація кримського татарина 27 серпня у Республіканську лікарню на тижневе стаціонарне обстеження усе ж відбудеться", - вказано у повідомленні.

Денісова сподівається, що під час госпіталізації він отримає кваліфіковану медичну допомогу в повному обсязі.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що Бекірова повинні відправити на додаткове медичне обстеження в анексованому Сімферополі.

Як писало РБК-Україна, "Верховний суд" Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.

Раніше Бекіров, якого утримують у СІЗО Сімферополя в окупованому Криму, заявляв, що почне голодовку в разі переведення кримінальної справи для розгляду по суті в місто Красноперекопськ.

Адвокати сподіваються, що Бекірова переведуть під домашній арешт після медобстеження Бекірова направлять на додаткове медобстеження, - адвокат
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